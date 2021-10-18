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Пандемия COVID-19

Глава Хакасии не исключил введение локдауна в регионе при ухудшении ситуации с COVID-19

Валентин Коновалов также отметил, что пока состояние региона контролируемое

ТАСС, 18 октября. Власти Хакасии могут ввести локдаун и ограничить работу ряда отраслей при ухудшении эпидемиологической ситуации, сообщил в понедельник глава республики Валентин Коновалов.

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"Подобные решения, в том числе о локдауне, мы принимаем после глубокого анализа, исходя из тех рекомендаций, которые нам дают Роспотребнадзор и наши врачи. Пока ситуация у нас контролируемая <…> Если, ситуация будет усложняться, а я не исключаю такого развития событий, возможно, придется ограничивать или закрывать какие-то отрасли", - сказал Коновалов в прямом эфире в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в Хакасии выявлено 41,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 35,2 тыс. пациентов, умерло 1,2 тыс. человек.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичПандемия COVID-19
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