Глава Хакасии не исключил введение локдауна в регионе при ухудшении ситуации с COVID-19

"Подобные решения, в том числе о локдауне, мы принимаем после глубокого анализа, исходя из тех рекомендаций, которые нам дают Роспотребнадзор и наши врачи. Пока ситуация у нас контролируемая <…> Если, ситуация будет усложняться, а я не исключаю такого развития событий, возможно, придется ограничивать или закрывать какие-то отрасли", - сказал Коновалов в прямом эфире в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в Хакасии выявлено 41,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 35,2 тыс. пациентов, умерло 1,2 тыс. человек.