Самарские таможенники задержали партию контрафактных аксессуаров

САМАРА, 18 октября. /ТАСС/. Самарские таможенники пресекли ввоз более 3 тыс. контрафактных аксессуаров известных брендов на сумму свыше 172 млн рублей, сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

"В районе села Большая Глушица мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовике крупную партию контрафактных аксессуаров на сумму более 172 млн рублей. В результате проведенного таможенного досмотра в грузовом отсеке обнаружено 3 тыс. сумок, рюкзаков, кошельков, ключниц, ремней, упаковочных пакетов, маркированных товарными знаками известных брендов", - говорится в сообщении.

Правообладатели товарных знаков сообщили о несоответствии оригиналу упаковки товара, отсутствии надлежащей маркировки и ярлыков, а также низком качестве нанесения товарных знаков. Груз был признан контрафактным.

Как сообщили в пресс-службе Самарской таможни, материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб".