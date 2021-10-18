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Самарские таможенники задержали партию контрафактных аксессуаров

В грузовике обнаружили груз на сумму более чем 172 млн рублей - сумки, рюкзаки, кошельки, ключницы, ремни, упаковочные пакеты, маркированные товарными знаками известных брендов

САМАРА, 18 октября. /ТАСС/. Самарские таможенники пресекли ввоз более 3 тыс. контрафактных аксессуаров известных брендов на сумму свыше 172 млн рублей, сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

"В районе села Большая Глушица мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовике крупную партию контрафактных аксессуаров на сумму более 172 млн рублей. В результате проведенного таможенного досмотра в грузовом отсеке обнаружено 3 тыс. сумок, рюкзаков, кошельков, ключниц, ремней, упаковочных пакетов, маркированных товарными знаками известных брендов", - говорится в сообщении.

Правообладатели товарных знаков сообщили о несоответствии оригиналу упаковки товара, отсутствии надлежащей маркировки и ярлыков, а также низком качестве нанесения товарных знаков. Груз был признан контрафактным.

Как сообщили в пресс-службе Самарской таможни, материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб".

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