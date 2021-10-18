Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев стал лауреатом конкурса имени Стенина

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев стал лауреатом Международного конкурса фотожурналистики памяти Андрея Стенина. Вместе с фотокорреспондентом из Индии он занял первое место в номинации "Портрет. Герой нашего времени", сообщили в пресс-службе конкурса.

В финальную версию шорт-листа Сергей Бобылев вошел со снимком "Лица нашего времени", на котором изображено лицо врача ковидного госпиталя. "В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Индии. В одиночной категории победила фотография россиянина Сергея Бобылева "Лица нашего времени" - знак безграничного уважения врачам, спасающим жизни людей во время пандемии коронавируса. Среди историй этой номинации лучшим стал черно-белый фоторепортаж независимого фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие", - рассказали в пресс-службе.

Гран-при конкурса в 2021 году завоевали сразу две работы: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19". Первая повествует о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне, на второй запечатлена фридайвер Шахика Эрджюмен, участница программы развития ООН по защите подводного мира, которая ныряет в Босфор в поисках мусора и находит его везде.

Главными темами работ лауреатов конкурса в 2021 году стали майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная самым глобальным нашествием саранчи в Африке и Азии за последние 25 лет, и пандемия COVID-19.

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин трагически погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны.