В Петербурге из-за нарушений антиковидных требований закрыли два бара и остановили концерт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора опечатали два бара в центре Петербурга из-за выявленных нарушений действующих антиковидных норм. Также по итогам проверки в выходные было остановлено проведение концерта, несогласованного с комитетом по культуре, сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Деятельность двух баров-нарушителей приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны. <…> В список нарушителей попала и концертная площадка на Пироговской набережной. Субботний концерт здесь проводился без согласования с комитетом по культуре Санкт-Петербурга", - сказали в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, число зрителей остановленного концерта в два раза превысило допустимое. Организаторы концерта, не обеспечившие соблюдение мер санитарной безопасности, будут привлечены к административной ответственности. Также ведется работа по возбуждению административных дел в отношении владельцев двух опечатанных баров, за выявленные нарушения им грозит штраф до 300 тыс. рублей.

В общей сложности за выходные участники антиковидного рейда по заведениям Петербурга, к которому присоединились представители комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле при содействии комитета по культуре, сотрудников Роспотребнадзора и полиции, выявили восемь случаев нарушений санитарно-эпидемических ограничений. В основном нарушения касались времени работы заведений, а также использования QR-кодов, разметки, средств дезинфекции и измерения температуры.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии выявили 666 736 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. В общей сложности в городе выздоровели 608 050 пациентов, умерли 22 964. За последние сутки в Петербурге выявили 3 097 заразившихся.