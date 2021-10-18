СК добился погашения долгов по зарплате перед 1348 сотрудниками предприятия в Татарстане

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета добились погашения зарплаты перед 1348 сотрудниками строительной компании "ГЕМОНТ" в Нижнекамске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Сотрудники следственного управления в ходе расследования уголовного дела добились погашения задолженности по заработной плате перед 1348 работниками предприятия", - сообщили в пресс-службе.

В отношении руководства предприятия ООО "ГЕМОНТ" следственными органами СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. В ходе расследования уголовного дела руководство компании полностью возместило имеющуюся задолженность перед 1348 сотрудниками на сумму более 95,9 млн рублей.

По версии следствия, с января по апрель 2021 года руководство предприятия не выплачивало полную заработную плату работникам, что привело к образованию задолженности. При этом руководители имели реальную возможность рассчитаться с коллективом, однако имеющиеся средства направлялись на иные нужды.