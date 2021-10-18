Кондратьев заявил, что виноградники местной селекции могут стать визитной карточкой Кубани

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Развитие виноградарства на основе сортов местной селекции может стать визитной карточкой Краснодарского края. На сегодняшний день только 65% аграриев засаживают виноградники отечественными саженцами, сообщил в понедельник губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Автохтонные сорта (появившиеся в определенной местности) придают неповторимый собственный вкусовой букет. Уверен, что развитие виноградарства на основе сортов местной селекции станет визитной карточкой кубанского и российского виноделия, - привела пресс-служба слова Кондратьева.

Ежегодно в регионе закладывают порядка 1,7 тыс. га новых виноградников, но только 65% высаживают отечественными саженцами. Остальные завозят из Италии, Франции, Сербии, Австрии.

По мнению главы региона, для дальнейшего увеличения площадей необходимо больше собственного посадочного материала, питомники нуждаются в субсидировании. В 2021 году на господдержку виноградарства Кубани выделили порядка 614 млн рублей, из них 147,3 млн - из краевого бюджета. Средства направлены на субсидирование части затрат.

Виноградники занимают 28 тыс. га в Краснодарском крае. Еще 50 тыс. га земель считаются пригодными для направления. Их полное освоение позволит увеличить производство вина и шампанского в два раза - до 40 млн декалитров в год, отметили в пресс-службе.