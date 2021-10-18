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Путин поручил включить медучреждения на Дальнем Востоке в программу реабилитации граждан

Кабмину также поручили обеспечить развитие инфраструктуры, необходимой для медицинской реабилитации жителей Дальнего Востока

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить включение государственных медучреждений на Дальнем Востоке в программу реабилитации граждан, в том числе после перенесенного ковида. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

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"Обеспечить включение медицинских организаций государственной системы здравоохранения, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), в программу медицинской реабилитации граждан, в том числе перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)", - говорится в списке поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, прошедшего 2 сентября.

Кроме того, кабмину поручается обеспечить развитие инфраструктуры, необходимой для медицинской реабилитации жителей Дальнего Востока, включая оснащение медицинских организаций необходимым оборудованием. Сделать это необходимо в срок до 3 ноября.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
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