Саратовская область направит 58 млн рублей из резервного фонда на борьбу с коронавирусом

САРАТОВ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение о выделении из резервного фонда правительства региона более 58 млн рублей на закупку оборудования и тесты для выявления коронавируса. Об этом сообщил вице губернатор-председатель правительства области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"Из резервного фонда правительства Саратовской области выделено более 58 млн рублей на оказание бесперебойной неотложной помощи в амбулаторных и стационарных условиях. Это связано с напряженной эпидемиологической обстановкой в регионе", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что в регионе наблюдается прирост новых случаев заражения COVID-19, следствием чего является увеличение уровня госпитализации в инфекционные стационары. "Данная ситуация требует не только наращивания коечного фонда, но и обеспечения медицинских организаций, перепрофилируемых для лечения коронавируса, всем необходимым оборудованием", - пояснил Бусаргин.

Большая часть средств, около 20 млн рублей, пойдут на закупку газификаторов для бесперебойной подачи кислорода пациентам. Еще более 17 млн рублей - на закупку оборудования для оказания медицинской помощи пациенткам акушерского профиля и кислородных концентратов. На обеспечение автотранспортом участковых врачей выделено 16,1 млн рублей. Также закупят экспресс-тесты для выявления коронавируса на 5 млн рублей.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничена реализацией продукции на вынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, на транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет и беременных женщин на дистанционную работу.

18 октября в Саратовской области зарегистрировали 408 новых случаев коронавируса - максимум с начала пандемии. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 95 176 человек. Выздоровели с начала эпидемии 85 332 человека, за сутки - 228 человек.