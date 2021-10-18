Причиной птичьего гриппа на тюменской птицефабрике стало несоблюдение ветеринарных правил

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Причиной возникновения высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике "Боровская" стало несоблюдение предприятием ветеринарных правил. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

"Управление Россельхознадзора считает, что причиной возникновения заболевания явилось несоблюдение предприятием ветеринарных правил", - говорится в сообщении.

Ранее на территории ПАО птицефабрика "Боровская" в производственных цехах № 1 и 3 установили карантин по высокопатогенному гриппу птиц, данную территорию признали эпизоотическим очагом.

Для оказания помощи по ликвидации гриппа птиц в Тюменскую область прибыла уральская группировка учебного спасательного центра МЧС России в составе 50 человек.