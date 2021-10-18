Сети суши грозит штраф до 500 тыс. рублей из-за непристойной рекламы в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Реклама сети суши и роллов "ЁбиДоЁби", работающей в Волгограде по франшизе, была признана ненадлежащей и нарушающей закон из-за использования слов, которые является производными от бранного. Компании грозит штраф до 500 тыс. рублей, сообщила ТАСС в понедельник заместитель руководителя волгоградского управления ФАС Ирина Никуйко.

"Волгоградское УФАС России вынесло решение о признании рассматриваемой рекламы ненадлежащей, нарушающей требования ч. 6 ст. 5 закона "О рекламе", в связи с тем, что в рекламе использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений", - сказали в пресс-службе ведомства.

В управлении ФАС заинтересовались рекламной кампанией после жалоб жителей Волгограда на вульгарную наружную рекламу, в которой содержались изображение сета суши и непристойный текст. Изначально предполагалось возбудить дело в отношении местного индивидуального предпринимателя, но выяснилось, что он работает по франшизе, и тогда в качестве ответчика также привлекли известную сеть суши и роллов из Красноярска.

"По этому ИП, по этому ООО у нас будет возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, на юрлиц там [возлагается] ответственность от 100 [тыс.] до 500 [тыс. рублей], на ИП поменьше. У нас два нарушителя. Рекламодателем признано юрлицо, потому что оно определяло объект рекламирования, давало макеты. Но так как ИП сам себя рекламировал, то и он является рекламодателем", - пояснила ТАСС Никуйко.

По ее словам, управление ФАС также намерено обратиться с ФНС с предложением инициировать иски об изменении фирменного наименования красноярской организации в связи с тем, что оно противоречит установленным законом требованиям.

"Новая информация всплыла в этом деле - у них нет зарегистрированного товарного знака. Даже предпринимали, работавшие по франшизе, этого не знали. ООО отказали в регистрации этого слова. И Роспатенту было понятно, что это фактически производное от мата, и Международная организация по регистрации интеллектуальных прав приняла решение об отказе регистрации", - добавила Никуйко.