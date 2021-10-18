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В Тюменской области для отдельных категорий граждан ввели обязательную вакцинацию

Требование распространяется, в частности, на сотрудников, работающих в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обслуживания, а также на государственных и муниципальных служащих

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Тюменской области из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в понедельник региональным управлением Роспотребнадзора.

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"Обеспечить с 18 октября 2021 года проведение профилактических прививок <...> против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что вакцинированными должны быть граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие, работники клининговых компаний, многофункциональных центров, вахтовики и лица, подлежащие призыву на военную службу.

Тюменская область последней среди регионов Уральского федерального округа ввела обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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