Жителей Поволжья на этой неделе ждут резкие температурные перепады

ТАСС, 18 октября. Изменчивая погода с резкими температурными перепадами придет в регионы Приволжского федерального округа на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"Можно сказать, что погода будет очень изменчивой. Если в первую половину недели, включая четверг, температура будет понижаться, причем в четверг до отрицательных значений <…> даже днем, <…> то в конце недели - пятница, суббота - ожидается резкое повышение температуры, причем в дневные часы даже до 10-12 градусов. В воскресенье будет тепло в восточных регионах. А начиная с понедельника - обвал холода снова", - сказал собеседник агентства.

Синенков уточнил, что температурные перепады окажутся значительными, причем они будут колебаться от значений ниже климатической нормы до значений выше климатической нормы.

"Температурные колебания очень существенные - амплитудой от минус трех градусов до плюс 13", - пояснил он.

По словам Синенкова, это связано с условной борьбой между холодом и теплом.

"Эта граница [холода и тепла] проходит через регионы средней полосы. Ее смещение никогда не бывает постоянным, на одном месте. Она смещается то севернее, то южнее, и вот за счет этого и происходят перепады. Прошел циклон: в передней части этого циклона идет тепло - на север, а в тыловой части - с севера на юг - идет холод", - добавил он.

В Саратове ждут туман, а в Казани - снег

В Нижегородской области дожди, начавшиеся в конце прошлой рабочей недели, на выходных прекратились. Жители региона выбирали для отдыха городские парки, в которых гуляли с детьми, домашними животными, устраивали фотосессии и занимались спортом.

Теплая солнечная погода в последние дни установилась в Татарстане, поэтому многие жители гуляли у набережных и в парках. В утренние и вечерние часы происходит значительная перемена температур, в связи с чем МЧС предупреждает о тумане по ночам и утром, при котором ожидается видимость до 500 - 1 000 метров. В Гидрометцентре региона сообщили, что в Казани ожидается в ближайшие дни похолодание до минусовых температур ночью, а также первый снег.

А в Саратовской области, наоборот, солнечные дни сменились на хмурые. Временами идет мелкий дождь, а также ожидаются туманы. "Местами по Саратовской области ожидается туман [с видимостью] 500 метров и менее", - сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пасмурная погода также установилась в выходные и в Самаре, где на прошлой неделе было солнечно, и столбик термометра поднимался до плюс 17 градусов. Жители города утеплились: сменили легкие ветровки на куртки и надели шапки. В воскресенье вечером прошел дождь.

Пожары продолжаются

В ряде регионов, несмотря на прохладную погоду, продолжаются природные пожары. Например, в Башкирии за прошедшую неделю зарегистрировано 14 лесных пожаров, из которых 12 ликвидированы, перехода на жилые строения не допущено. По данным Госкомитета региона по ЧС, ожидается, что действующие на данный момент два очага будут ликвидированы в течение дня.

В 16 районах Оренбургской области прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. За прошедшие выходные спасатели потушили 19 пожаров.

В лесах Ульяновской области продолжает действовать пожароопасный сезон. По словам и. о. министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнары Рахматулиной, он завершится только с установлением устойчивой осенней дождливой погоды и образованием снежного покрова в лесах.

Только за последние дни, по информации пресс-службы министерства природы и цикличной экономики региона, в лесничествах Ульяновской области произошло два крупных пожара. Так, 16 октября случилось возгорание в Русскомелекесском участковом лесничестве, площадь, пройденная огнем, составила 3 га. В понедельник утром пожар начался в Мелекесском участковом лесничестве, в результате сгорело 0,2 га леса. Причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение местного населения с огнем.