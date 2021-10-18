В Петербурге запустили пилотный проект службы сопровождения для детей с инвалидностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Пилотный проект службы сопровождения детей с инвалидностью во время их нахождения в медицинских учреждениях запустили на базе дома-интерната № 4 (ДДИ4) в Петербурге, ранее эта работа осуществлялась силами волонтеров. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

"Служба сопровождения детей с инвалидностью во время их нахождения в медицинских учреждениях приступила к работе на базе Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии № 4. ДДИ4 стал первым учреждением, находящемся в ведении комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, создавшим условия для организации этой важной работы в социальных учреждениях. Ранее сопровождение детей с особыми потребностями осуществлялось преимущественно силами волонтеров", - говорится в сообщении.

Сейчас два воспитанника ДДИ4 получают услугу службы сопровождения. В штат учреждения официально приняты три специалиста с медицинским образованием, четыре находятся в стадии оформления, всего в службе будут состоять 25 человек. Все они пройдут обучение и перед каждой госпитализацией познакомятся с индивидуальными потребностями ребенка.

"Поскольку дом-интернат № 4 является опорно-экспериментальной методической площадкой комитета, ему было поручено найти приемлемую форму и реализовать пилотный проект - службу сопровождения. Мы будем анализировать этот опыт, чтобы регламентировать данную деятельность на региональном законодательном уровне. Также будет учтен опыт наших партнеров из общественных организаций. Все это позволит понять необходимость создания служб в каждом учреждении социального обслуживания или формирования единой службы на всю систему, поскольку вопрос актуален и для взрослых получателей социальных услуг с психическими расстройствами", - процитировали в пресс-службе начальника управления по координации деятельности подведомственных учреждений комитета по социальной политике Надежду Минькову.

В доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 в Павловске проживают 235 детей от четырех до 18 лет, почти половина из них не имеют родителей. Всего в ведении комитета по социальной политике Санкт-Петербурга находятся пять детских домов-интернатов, восемь психоневрологических интернатов и 11 центров содействия семейному воспитанию для детей, которые остались без родителей.