В Тверской области создали 16 площадок для мобильной вакцинации от ковида

ТАСС, 18 октября. Власти Тверской области создали для вакцинации от ковида 16 мобильных площадок в торговых центрах, на площадках в жилых микрорайонах, в местах отдыха. С 18 октября в них можно сделать прививку против коронавируса без предварительной записи, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Тверской области.

"В Верхневолжье начали работу мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Они созданы как дополнительная мера защиты здоровья жителей. В Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, на которых по графику будут работать две специализированные машины. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, мобильные пункты вакцинации в понедельник и вторник по графику работают у торговых центров "Олимп" и "Можайский", на среду и четверг они переедут на улицу Горького, 130, и на остановку "Торговый центр", а 22 и 23 октября их можно застать у торгового центра "Дюна" и возле фонтана на остановке "Речной вокзал". Также в списке мобильных площадок для вакцинации место у Дома культуры "Металлист", возле торгового центра "Маяк" в микрорайоне Радужный, около фонтана на Комсомольской площади, возле Дома культуры "Сахарово" в поселке Сахарово, в Доме культуры "Затверецкий", в микрорайоне Мигалово и другие.

"Сегодня необходимо предпринимать новые меры, которые помогут активнее бороться с заболеваемостью", - цитирует пресс-служба губернатора Тверской области Игоря Руденю.

По ее данным, на этих же площадках с 8 по 23 ноября будет организована вакцинация вторым компонентом, при себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС, на месте организован предварительный осмотр врача, в одну смену медики в каждом пункте смогут привить от 40 до 50 человек. Как уточняется в сообщении, в Тверской области прививку от ковида сделали 417 641 человек. В регионе работают 55 пунктов вакцинации при медучреждениях, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные, а записаться на прививку - через портал госуслуг, по телефону регистратуры своей поликлиники, по телефону 112, через многофункциональный центр.

В Тверской области с начала пандемии выявлено 71 776 случаев заражения коронавирусом, их них 332 - за последние сутки. Выздоровели 60 655 человек, 1 747 пациентов умерли. В регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан, в том числе работников торговли, общепита, гостиниц, многофункциональных центров, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ.