В Туве для посещения объектов спорта, культуры и МФЦ введут QR-коды

ТАСС, 18 октября. Власти Тувы планируют ввести QR-коды для посещения гражданами объектов спорта, культуры и МФЦ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства республики.

"На очередном аппаратном совещании Министерству цифрового развития и Министерству экономического развития и промышленности поручено изучить и внедрить возможность посещения гражданами МФЦ, объектов общественного питания, культуры и спорта с помощью QR-кода, полученного на госуслугах после вакцинации от COVID-19 или перенесенного за последние полгода заболевания. Для этих целей в помещениях должны будут организовать пункты контроля и будет установлено соответствующее оборудование", - сообщила пресс-служба.

На совещании главный санитарный врач республики Людмила Салчак отметила низкий процент вакцинации безработных. Глава Тувы Владислав Ховалыг поставил задачу перед министерством труда и социальной защиты усилить работу в этом направлении. Заявлено, что необходимо привить всех состоящих на учетах по безработице, выявить и дойти до каждого незанятого гражданина.

В республике на 17 октября первым компонентом вакцины привиты более 115 тыс. человек. Выполнение плана вакцинации составляет 69,6%, что выше среднероссийского показателя на 27,9%.