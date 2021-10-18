Власти Петербурга передали особняк Нарышкиной в пользование СК РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга передали в безвозмездное пользование СК РФ ряд зданий в центре города, в том числе особняк Нарышкиной. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

"Нежилые здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 1/9, литеры А, Б, Д, переданы в безвозмездное пользование Следственному комитету Российской Федерации для размещения центра повышения квалификации сотрудников следственных органов. Здание под лит. Д является объектом культурного наследия регионального значения "Особняк В. В. Ефремовой (Н. Е. Нарышкиной)", - сказано в сообщении.

Ранее местные СМИ писали, что особняк находится в запустении и в на нем рисуют уличные художники. Здание было построено в 1832 году. Нарышкины - русский дворянский род, к которому принадлежала мать Петра I.