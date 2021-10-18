В Карелии из 8,5 тыс. заболевших COVID-19 полный курс вакцинации прошли 107 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 октября. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусной инфекцией после полного курса вакцинации с начала четвертой волны пандемии в Карелии составило 107 человек из почти 8,5 тыс. выявленных случаев заражения. Шесть сделавших прививку и заразившихся умерли, но у них были хронические заболевания, сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"С 1 сентября текущего года, когда начала разгоняться четвертая волна пандемии, [о которой предупреждали все летние месяцы], в Карелии выявлено 8 421 инфицированных и заболевших, из них 107 человек до заболевания прошли полный курс вакцинации. Умерли за указанное время 147 человек, у которых на момент смерти была констатирована коронавирусная инфекция. Из них шесть человек из числа полностью вакцинированных. Все умершие вакцинированные граждане имели серьезные хронические сопутствующие заболевания", - написал он.

На сегодняшний день в Карелии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 208 тыс. человек, что составляет почти половину от всего взрослого населения региона. Среди людей старше 60 лет вакцинировались 48%. По мнению Парфенчикова, именно небольшое число привитых жителей в республике привело к тому, что в Карелии сегодня сложилась напряженная эпидобстановка.

"Поэтому все принимаемые сегодня меры направлены на повышение уровня вакцинации в республике и на определенное сдерживание роста заболеваемости. Последнее необходимо, чтобы дать возможность работать, пусть и на пределе, нашей медицине. Но понятно, что кардинально изменить ситуацию может лишь формирование коллективного иммунитета", - пояснил Парфенчиков.

По данным Минздрава Карелии, с начала пандемии в регионе выявили 70 536 случаев заражения, прирост за сутки составил 283 человека, из них не прививались от COVID-19 280. Выздоровели за все время 66 673 пациента, умерли 936. Доля свободных коек составляет 23,3%. В регион всего поступило более 350 тыс. доз вакцины.

В Карелии с 15 октября действует система QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий. В регионе до 25 октября приостанавливают посещения стационаров социального обслуживания, а также вводится запрет на массовые мероприятия в Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Калевальском районах и в Костомукше. Подростки до 14 лет могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых. Сохраняются ограничения по заполняемости залов, обязательный масочный режим в помещениях, а также ограничения по количеству участников массовых мероприятий: до 50 человек - в помещении и до 100 человек - на открытом воздухе при наличии QR-кода, справки или отрицательного ПЦР-теста.