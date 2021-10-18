Сочи планирует принять в октябре около 350 тыс. туристов

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Порядка 350 тыс. туристов намерены посетить Сочи до конца октября, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский. Это на 15 тыс. гостей меньше, чем за тот же период 2019 года.

"В Сочи ожидается увеличение турпотока в дни осенних каникул. По итогам октября планируем принять 350 тысяч туристов", - написал глава города.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, в октябре 2019 года курорт посетили около 365 тыс. гостей.

Мэр отметил, что арендаторы пляжей должны приступить к демонтажу и консервации нестационарных торговых объектов, при этом сделать это необходимо быстро и не создавая неудобств отдыхающим.

По итогам года Сочи намерен принять 6,8 млн туристов, это почти на 500 тыс. гостей больше, чем в рекордный 2019 год.