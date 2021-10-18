Администрация объявила тендер на проект рекультивации свалки в Александрове

ВЛАДИМИР, 18 октября. /ТАСС/. Администрация Александровского района Владимирской области объявила тендер на разработку проектно-сметной документации по выполнению изыскательских и проектных работ по рекультивации Александровской городской свалки, на которую жители жаловались президенту России, и которая прекратила прием отходов в январе 2021 года. Начальная цена закупки составляет 7,9 млн рублей, конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

В январе 2021 года в связи с прекращением действия лицензии компании - эксплуатанта были прекращены прием и размещение отходов на Александровской городской свалке во Владимирской области, на которую местные жители в 2018 году пожаловались президенту в ходе прямой линии. Позже власти исключили объект из территориальной схемы региона. Потоки отходов были временно перенаправлены на полигон в Петушинском районе.

Как следует из материалов закупки, начальная цена разработки проектно-сметной документации составляет 7 960 795, 33 рубля. Дата проведения электронного аукциона - 2 ноября 2021 года, проект и его экспертиза должны быть выполнены в течение 250 рабочих дней с даты заключения контракта.

Эксплуатация Александровской городской свалки началась в 1979 году. Ориентировочно объем накопленных на объекте отходов превышает 6,5 млн кубометров. Точное количество накопленных отходов и фактическая площадь, занимаемая отходами, будут уточнены в ходе выполнения комплекса изыскательских работ. Как указано в материалах закупки, в дальнейшем предполагается использовать территорию свалки для посадки средозащитных зеленых насаждений.

7 июня 2018 года в ходе прямой линии с Владимиром Путиным среди острых вопросов, связанных с темой обращения с отходами, была названа ситуация в деревне Машково во Владимирской области, где, по сообщениям жителей, мусор нелегально свозили на уже закрытые свалки. Как сообщало межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям, ведомство неоднократно получало жалобы населения на незаконную утилизацию мусора на свалке. По результатам внеплановой проверки прокуратуры в 2019 году были выявлены нарушения экологического законодательства, после чего арендатор сообщил об их устранении.