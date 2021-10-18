В Калужской области целевые направления в вузы будут выдавать на конкурсной основе

КАЛУГА, 18 октября. /ТАСС/. Калужские власти пересмотрят систему целевой подготовки специалистов в вузах, сделав ее более прозрачной и контролируемой. Для этого целевые направления планируют выдавать на конкурсной основе, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В следующем году все целевые направления у нас должны выдаваться только на конкурсной основе. При этом все должны иметь равные права и возможности, чтобы прийти и получить эти направления, исходя из своих талантов, трудолюбия и желания в дальнейшем работать по тем профессиям, которые необходимы Калужской области", - приводит пресс-служба слова губернатора Владислава Шапши.

По информации регионального Минздрава, в настоящее время лишь 67% целевиков-медиков возвращаются работать в регион.

"Это факт, который имеет место быть не только в здравоохранении, но и в других сферах. Надо навести порядок с выдачей целевых направлений", - подчеркнул губернатор.