На Mercedes-Benz Fashion Week покажут upcycle-коллекции с использованием ненужной одежды

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тема устойчивого развития станет главной повесткой нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW Russia), который откроется в Музее Москвы 19 октября, upcycle-дизайнеры представят новые коллекции с использованием вещей, перешитых из ненужной одежды. Об этом сообщили ТАСС в понедельник организаторы недели моды, добавив, что сбор ненужной одежды для использования в таких коллекциях планируется сделать ежесезонным.

"Впервые такие коллекции будут представлены на подиуме недели моды 19 и 20 октября: одежда, собранная в специальном пункте приема на апрельской MBFW Russia, будет использована в показах sustainable-брендов VINA и RigRaiser", - отметили в пресс-службе.

Любой желающий может принять участие в "зеленой" инициативе и в розыгрыше призов. Для этого нужно сдать ненужные вещи в специальный пункт приема в Музее Москвы с 19 по 23 октября. Вещи, которые не будут использованы в создании коллекций sustainable-брендов, передадут фонду "Второе дыхание", занимающемуся приемом и переработкой текстиля.

"Цель Национальной палаты моды - внедрение sustainable-практик не только на неделе моды, но и за ее пределами. Все больше дизайнеров-участников MBFW Russia старается придерживаться принципов устойчивого развития. Неделя моды движется к замкнутому циклу, насколько это возможно в текущей ситуации. Мы системно поддерживаем цифровую моду, отказались от производства "мерча" и продолжаем работать над сокращением углеродного следа мероприятия в целом", - привели в пресс-службе слова президента Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, соучредителя Фонда моды Александра Шумского.

Второй сезон MBFW Russia отказывается от использования кастомизированных маек и худи для волонтеров и сотрудников оргкомитета. Весь персонал будет одет в рубашки, созданные из одежды из секонд-хендов. Кроме того, в Музее Москвы установят контейнеры для раздельного сбора отходов.