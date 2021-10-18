Анин подал в суд на правозащитника Ионова из-за слов о получении им денег из-за рубежа

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Один из основателей журнала "Важные истории" Роман Анин подал в Коптевский суд Москвы иск к правозащитнику Александру Ионову с требованием опровергнуть слова о том, что журналист получает деньги от казначея фонда OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности ) Андерса Андерсона. Об этом сказано в материалах искового заявления, с текстом которого ознакомился ТАСС

Поводом для иска стало видеообращение Ионова под названием "Откуда берется статус иностранный агент?". "Ионов Александр путем размещения видео в сети Instagram распространил порочащие честь и деловую репутацию сведения о Романе Анине. Из опубликованного видео следует, что ответчик сообщает неограниченному кругу лиц сведения о том, что Андерс Андерсон платит Роману Анину. С учетом контекста всего выступления истец утверждает, что деньги ответчик получает за публикацию своих материалов в онлайн-издании "Важные истории". Требую признать сведения, упомянутые в ролике "Откуда берется статус иностранный агент?", не соответствующими действительности",- сказано в документе. Анин требует от Ионова опровержения этих слов и выплаты журналисту компенсации в размере 100 тысяч рублей.

Ранее по заявлению Ионова издание "Важные истории" и семеро его сотрудников, в том числе главный редактор Роман Анин, были признаны иностранными агентами. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza.