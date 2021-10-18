У Главного штаба в Петербурге открыли выставку к юбилею российской электроэнергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Выставку под открытым небом, посвященную юбилею запуска в России первой электрической сети и 135-летию компании "Россети Ленэнерго", открыли в Санкт-Петербурге в пешеходной зоне перед аркой Главного штаба. Открытая до 1 ноября экспозиция расскажет об истории энергетики до революции и в годы блокады Ленинграда, сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Здесь представлена история всей энергетической отрасли страны. Именно в нашем городе началось ее становление. За свою историю электросетевой комплекс Петербурга прошел путь от первых плавучих электростанций до строительства высокоавтоматизированных энергообъектов и интеллектуальных сетей. Уверен, экспозиция будет интересна не только специалистам, но и самому широкому кругу зрителей", - цитирует пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

Стенды экспозиции под открытым небом освещают основные вехи в истории российской электроэнергетики с 1802 года, когда российский ученый Василий Петров обнаружил феномен электрической дуги, до формирования современной электрораспределительной системы России начале 2000-х годов.

Отдельное внимание в выставке уделяется электрификации Петербурга до революции, выполнению советского плана ГОЭЛРО в 1920-е годы, а также периоду блокады Ленинграда, когда электрики в тяжелых условиях восстанавливали электроснабжение города.

"История "Россети Ленэнерго" неразрывно связана с историей Петербурга. Первая электростанция во дворе Зимнего дворца, "Ледовый трамвай" через Неву, первый в России освещенный электричеством мост и первые линии электропередачи, реализация плана ГОЭЛРО - эти и многие другие события, давшие толчок становлению и развитию всей российской электроэнергетики, произошли именно здесь, на берегах Невы", - отметил на церемонии открытия выставки исполняющий обязанности гендиректора ПАО "Россети Ленэнерго" Игорь Кузьмин.

ПАО "Россети Ленэнерго" - старейшая электросетевая компания России, основанная Карлом Сименсом как "Общество электрического освещения 1886 года". На данный момент компания обеспечивает электроснабжение жителей и предприятий всего Санкт-Петербурга и Ленинградской области.