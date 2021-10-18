Власти Оренбурга выделили по 100 тыс. рублей пострадавшим в крупном пожаре в центре города

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Оренбурга выделили по 100 тыс. рублей семьям, потерявшим жилье из-за пожара в центре города 14 августа, сообщила пресс-служба администрации города в понедельник.

"В качестве первоочередных мер всем пострадавшим от пожара было выплачено единовременно по 10 тыс. рублей, а также по 100 тыс. рублей на одно жилое помещение, оказана помощь в восстановлении документов, предоставлена возможность размещения в маневренном фонде", - говорится в распространенном сообщении.

"14 августа в жилом секторе в историческом центре Оренбурга произошел пожар, уничтоживший и повредивший 26 жилых помещений. Был установлен фиксированный размер помощи - 100 тыс. рублей - на одно жилое помещение", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что из-за пожара без жилья и имущества остались 30 семей. Ситуация с выплатами осложнялась рядом факторов: утратой документов на право собственности, разногласиями собственников, а также несоответствием сведений в документах жильцов домов с данными Росреестра.