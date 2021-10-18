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Пандемия COVID-19

В Рязанской области запустили портал для мониторинга вакцинации на предприятиях

В системе будет отображаться информация об уровне коллективного иммунитета

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Рязанской области запустили портал для мониторинга хода вакцинации на предприятиях региона, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

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"По поручению губернатора Николая Любимова в регионе запущен информационный сервис для мониторинга проведения вакцинации работников организаций", - говорится в сообщении.

В системе будет отображена информация об уровне коллективного иммунитета на том или предприятии. Как отметила зампредседателя правительства региона Светлана Горячкина, сервис поможет уйти от работы с бумажной отчетностью, сделает мониторинг вакцинации более результативным и актуальным.

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано более 45 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 192 новых диагноза. Развернуто почти 1,9 тыс. коек, ежедневно в области прививаются около 4 тыс. человек. В настоящий момент число вакцинированных граждан в Рязанской области, где проживает почти 1,1 млн человек, составляет более 312 тыс. человек.

Теги
РоссияРязанская областьПандемия COVID-19
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