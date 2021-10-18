Сельскую ипотеку на Ставрополье оформили более 1,2 тыс. семей с начала работы программы

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Участниками программы сельской ипотеки стали 1 283 семьи на Ставрополье с начала запуска льготного механизма. Число получателей практически удвоилось по сравнению с прошлым годом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Продолжается реализация программы по выдаче льготной ипотеки сельским жителям. В текущем году ставропольцам предоставлено 1 283 таких кредита, число их получателей выросло почти вдвое в сравнении с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Программа сельской ипотеки начала работать в России в 2020 году, она является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. "Каждый из ее объектов влияет на качество жизни на селе. Это качественное водоснабжение, добротные дороги, доступная медицина, возможность отдыхать и заниматься спортом. Решение этих задач - нужное и долгожданное для людей", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова.

Программа сельской ипотеки предусматривает льготное кредитование для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на селе. Список сельских территорий определяется в каждом субъекте отдельно.