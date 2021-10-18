Кипр изменил эпидемический статус пяти стран ЕС

НИКОСИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Кипр приняло решение об изменении с 21 октября эпидемического статуса пяти стран, сохранив при этом Россию в красной зоне. Изменения, касающиеся на этот раз только государств Европейского союза, зафиксированы в новом реестре кипрского Минздрава, опубликованном в понедельник и вступающим в силу с предстоящего четверга сроком на одну неделю.

В указанном перечне повышен статус лишь одной страны - Италии, которая переходит из оранжевой категории, предполагающей прохождение невакцинированными пассажирами одного теста на коронавирус в течение 72 часов перед вылетом на Кипр, в зеленую, когда диагностические анализы не требуются вовсе.

Обратный путь - из зеленой зоны в оранжевую - проделает Польша. Также на один уровень вниз опустятся Венгрия, Люксембург и Финляндия, только они уже перейдут из оранжевой категории в красную, прибывающим оттуда пассажирам, не привитым противовирусными препаратами, следует сдавать два диагностических теста: первый - в стране вылета, не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса на остров, а второй - уже в кипрском аэропорту после прилета на остров.

С четверга в зеленой категории будут находиться девять государств, в оранжевой 21 и в красной 31. Все остальные страны составляют серую зону, откуда на Кипр разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Правда, последний можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет диагностический тест, который покажет отрицательную реакцию на коронавирус.

Все изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а остальных государств - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.