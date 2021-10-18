Каникулы в школах Чувашии предложили продлить до двух недель

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Чувашии предложили продлить каникулы в школах республики из-за ситуации с коронавирусом до двух недель вместо одной. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы республики.

"В связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией в республике [и. о. министра образования Чувашии Дмитрий Захаров] рекомендовал провести школьные каникулы по всей республике - с 25 октября по 7 ноября - вместо ранее планируемых семи дней", - отмечается в сообщении.

Он также предложил объявить эти дни выходными в учреждениях дополнительного образования. Глава Чувашии Олег Николаев поддержал продление каникул в школах.

"Это правильное решение. К тому же у нас в ноябре четыре выходных дня, родители будут дома, семьи смогут провести время вместе, а самое главное - таким длительным промежутком мы разрываем цепочку возможного распространения коронавирусной инфекции", - привели слова Николаева в пресс-службе.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 35 822 случая коронавируса. Выздоровели 31 858 человек, умерли 2 542 пациента с подтвержденной инфекцией.