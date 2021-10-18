Власти Ставрополья выделят 1,8 млрд руб. на поддержку жилищных программ для молодых семей

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены выделить более 1,8 млрд рублей на господдержку при покупке жилья для молодых семей и выделение квартир детям-сиротам в 2022 году. Средства заложены в проекте краевого бюджета на будущий год, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"Свои социальные обязательства в нынешнем году мы выполняем полностью. Этот приоритет остается неизменным и в новом бюджетном цикле. В 2022 году мы продолжим реализацию программы "Молодая семья", на финансирование которой в краевом бюджете предусмотрен 1 млрд рублей. Беспрецедентная сумма - свыше 800 млн рублей запланирована на обеспечение жильем детей-сирот", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Проект бюджета края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержден на заседании краевого правительства в понедельник и направлен на рассмотрение в региональный парламент. Доходы бюджета края на 2022 год запланированы в объеме 144,8 млрд рублей, расходы - 150,6 млрд рублей.