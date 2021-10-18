В Калининграде водителя скорой помощи наградили за спасение двухлетней девочки

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Водитель скорой помощи в Калининграде награжден часами и грамотой за спасение двухлетней девочки, которой угрожал убийством отец. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного УМВД.

"За отважные действия, активную гражданскую позицию и содействие полиции в защите жизни и здоровья граждан начальник УМВД России по Калининградской области генерал-майор полиции Игорь Илларионов наградил Павла Шварца (водителя скорой помощи - прим. ТАСС) почетной грамотой, а также вручил ему часы с символикой УМВД", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, в ночь на 12 августа 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома напал с ножом и топором на жену, находящуюся на девятом месяце беременности, ранил ее. Женщине удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к соседям. Мужчина остался в доме, где находились трое малолетних детей - двое сыновей женщины девяти и шести лет и их совместная двухлетняя дочь. Мальчики спали на втором этаже дома, девочку мужчина взял на руки и, схватив нож, угрожал убить ее.

Машина скорой помощи прибыла на место вместе с представителями силовых структур. "По приезде в Коврово (место происшествия - прим. ТАСС) мы обнаружили, что муж удерживает дочку и угрожает ей ножом. <...> Я его просил, упрашивал, чтобы он отдал ребенка. Завязал с ним разговор, что позволило мне выхватить потом у него из рук девочку", - рассказал Шварц.

Дом был взят штурмом бойцами специального отряда быстрого реагирования "Викинг" регионального управления Росгвардии. Угрожавший ребенку убийством задержан, девочка не пострадала. Против задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности") и ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении несовершеннолетнего"). Он взят под стражу, ведется следствие.