Центр социальных франшиз запустят казаки Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Центр социальных франшиз для казачьей молодежи запустят казаки Ставрополья при поддержке Росмолодежи. Проект выиграл грант по итогам презентации инициатив на Всероссийском слете казачьей молодежи, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого комитета по делам национальностей и казачества.

"В рамках проекта "Центр социальных франшиз "Казаки 2030" организаторы планируют провести комплексную работу по повышению грамотности казачьей молодежи различных казачьих войск в области социального проектирования. Пройдет ряд выездных мероприятий в Оренбургском, Забайкальском, Центральном войсках и Всевеликом войске Донском", - говорится в сообщении.

II Всероссийский слет казачьей молодежи проходил в Красноярске. Активисты презентовали свои проекты на конкурс от Росмолодежи. Поддержку получили девять казачьих проектов со всей России, три из них были представлены казаками Ставрополья.

По итогам презентации проектов была также поддержана инициатива о создании столярного коворкинг-центра "Тектон" в селе Заветном в Кочубеевском округе. Подобная мастерская уже работает в Ставрополе, в ней проводят занятия с молодежью.

Еще один проект Ставрополья - VR-реконструкция "Казаки на фронте". Проект предполагает создание к маю 2022 года мини-фильма в формате виртуальной реальности, который пополнит коллекцию мультимедийного музея истории казачества, созданного в регионе.