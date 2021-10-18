На популярных турмаршрутах Дагестана оборудуют инфоцентры и санитарные зоны

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Информационные центры и санитарные зоны будут открыты на наиболее востребованных туристических маршрутах Дагестана, работа по их обустройству началась в этом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"С текущего года реализуется проект по созданию туристических информационных центров и санитарных зон по Республике Дагестан, начата работа по установке санитарных зон на самых востребованных направлениях", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, по его словам, продолжается работа по созданию туристских хабов на кольцевом брендовом маршруте "Легенды Дагестана".

"В настоящее время хабы уже установлены в Казбековском, Унцукульском, Хунзахском, Гунибском, Дахадаевском и Шамильском районах. На турхабах предусмотрены смотровая зона, зона отдыха, питания, реализации сельхоз продукции, зона вайфай, подзарядки телефонов и планшетов, сувенирные лавки и реализация товаров народных художественных промыслов и ремесел. На всех турхабах установлены аппараты безналичной торговли, карта-схема и информационный щит с QR-кодом", - рассказал собеседник агентства.

В министерстве также добавили, что в настоящее время ведется работа по включению лайт-версии турмашрута "Легенды Дагестана", рассчитанной на семь дней, в перечень брендовых туристских маршрутов России.

Кольцевой брендовый туристский маршрут "Легенды Дагестана" содержит более 100 историко-культурных и природных объектов туристского показа, агро- и экотуры, водные, конные и пешие прогулки в горах и на равнинах Дагестана, десятки мастер-классов по народным художественным промыслам и гастрономии, фотоссесии в национальных костюмах, знакомство с историей, традициями и национальной кухней многочисленных народов Дагестана и многое др. Протяженность маршрута составляет около 2 тыс. км.