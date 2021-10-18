Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Венесуэлу

ГАВАНА, 18 октября. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в понедельник в Венесуэлу. Об этом говорится сообщении, опубликованном на странице разработчиков препарата в Twitter .

"430 тыс. доз вакцины "Спутник V" прибыло сегодня в Венесуэлу для прививочной кампании в стране", - говорится в сообщении. Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что российская сторона с конца 2020 года поставила в Венесуэлу более 3,8 млн доз вакцины "Спутник V". Он также выразил надежду на скорое начало поставок Каракасу вакцины "Эпиваккорона".

По данным Минздрава, с начала пандемии в Венесуэле коронавирусом заразились 393 тыс. человек, умерли 4,7 тыс. заболевших.