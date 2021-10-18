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Пандемия COVID-19

Систему QR-кодов будут поэтапно вводить в Саратовской области с 25 октября

В области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке

САРАТОВ, 18 октября. /ТАСС/. Систему QR-кодов планируется поэтапно вводить в Саратовской области с 25 октября, сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов в Instagram.

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"Принято решение поэтапного введения на территории Саратовской области системы QR-кодов с 25 октября. Перечень мест, где необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, будет определен в ближайшие часы", - написал Грибов.

Ранее сообщалось, что власти Саратовской области разрабатывают предложения по введению QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания в связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, ограничена реализацией продукции навынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, на транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет и беременных женщин на дистанционную работу.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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