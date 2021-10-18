Более 20 правозащитных организаций потребовали снять обвинения с Ассанжа

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. "Фонд свободы прессы" и еще 23 журналистские и правозащитные организации, в том числе Amnesty International, "Репортеры без границ", Human Rights Watch и другие, обратились к генеральному прокурору США Меррику Гарленду с требованием прекратить уголовное преследование основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа. Текст их письма был опубликован в понедельник на сайте "Фонда свободы прессы".

"В свете этих опасений и в свете новых шокирующих сведений о поведении [американского] правительства в этом деле, мы со всем уважением призываем Вас отказаться от апелляции в отношении решения судьи [Ванессы] Барайтсер [о том, что основатель WikiLeaks не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни] и снять обвинения с господина Ассанжа", - говорится в обращении.

Организации, подписавшие письмо, подчеркивают, что по-разному относятся к деятельности австралийца и созданной им организации, однако убеждены в том, что уголовное дело против него представляет серьезную угрозу для свободы прессы как в США, так и за их пределами. "По нашему мнению, прецедент, созданный из-за преследования Ассанжа, может быть использован как против издателей, так и против журналистов, что приведет к остановке их работы и поставит под угрозу свободу прессы", - отметили они.

В конце сентября портал Yahoo News, ссылаясь на неназванных бывших американских чиновников и лиц, занимавшихся контрразведкой, сообщил, что ряд представителей администрации США и сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) высокого ранга обсуждали в 2017 году возможность похищения и даже убийства Ассанжа. Подобные внутренние планы якобы были частью кампании против WikiLeaks. По данным Yahoo News, ЦРУ также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

Дело Ассанжа

На данный момент основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш, где содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

Судебный орган постановил, что выдача основателя WikiLeaks американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи Ванессы Барайтсер были основаны на оценках психологов и экспертов. В августе судья Высокого суда Лондона Тим Холройд сообщил, что рассмотрение апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции из Великобритании основателя Wikileaks состоится 27-28 октября.

В Соединенных Штатах Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.