Самую маленькую копию монеты представят на выставке на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Выставка микроминиатюр новосибирского мастера Владимира Анискина откроется в октябре 2021 года в краевом музее-заповеднике на Ставрополье. В числе работ посетители музея смогут увидеть самую маленькую копию монеты, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого министерства культуры.

"В коллекции новосибирского мастера Владимира Анискина более 230 работ-невидимок, каждая из которых снабжена оптической системой для просмотра. На выставке работ-невидимок в Ставропольском государственном музее-заповеднике будут представлены 34 работы мастера. В их числе "Самая маленькая копия монеты", занесенная в книгу рекордов Гиннесса, и несколько работ, занесенных в книгу рекордов России", - говорится в сообщении.

Выставка откроется в главном здании музея-заповедника в Ставрополе 22 октября 2021 года. Увидеть микроминиатюры посетители смогут до конца января 2022 года.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.