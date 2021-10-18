Бастрыкин запросил данные о гибели туристов из Москвы в отеле в Албании

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил данные о гибели четырех московских туристов в сауне отеля в деревне Керрет на западе Албании, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Председателем Следственного комитета дано поручение Главному следственному управлению и управлению по международным связям СК РФ при содействии Министерства иностранных дел РФ получить информацию у компетентных органов Республики Албания и доложить обо всех обстоятельствах трагической гибели российских граждан", - сообщает СК.

Россиян нашел мертвыми 15 октября в сауне отеля его сотрудник. В воскресенье посольство России в Тиране сообщило ТАСС, что просит дождаться результатов следственной экспертизы, которая проводится для установления причины гибели четырех российских граждан.

По данным Albanian Daily News, погибшим было от 31 года до 60 лет, это двое мужчин и две женщины. Албанские СМИ также сообщали, что погибшие - жители Москвы, приехавшие в Албанию из Северной Македонии, - 60-летний глава семьи, его 58-летняя супруга, их дочь и ее молодой человек. Сообщалось также, что причиной смерти россиян могло стать отравление хлором. Сотрудник мог использовать слишком много чистящего средства, что и привело к гибели людей.