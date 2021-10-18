В Башкирии 240 пенсионеров бесплатно отвезли в пункты вакцинации

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Волонтеры в Башкирии возобновили активную работу с пенсионерами, которые находятся на амбулаторном лечении или соблюдают самоизоляцию. За последние 10 дней было принято свыше 2 тыс. обращений от жителей старше 65 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

"Для оказания поддержки врачам и тем, кто находится на амбулаторном лечении в домашних условиях начали активную работу муниципальные волонтерские штабы. За 10 дней добровольцы центра "Наша забота" приняли по телефону 2 164 обращения от жителей старше 65 лет. Волонтеры начали доставлять продукты питания на дом за счет покупателей, лекарства для амбулаторных больных. 240 пенсионеров воспользовались бесплатной поездкой в пункты вакцинации", - говорится в сообщении.

Также в ходе заседания было отмечено, что за последнюю неделю на 3% увеличилось число вакцинированных. Власти напоминают, что в республике работают 145 пунктов вакцинации.

При этом тревогу среди медиков, по словам руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Анны Казак, вызывают семейные заражения. "Если среди подростков 15-17 лет мы видим снижение заболевших коронавирусной инфекцией, то в группе дошкольников тенденция обратная. Ситуация связана с семейными очагами заболеваний", - пояснила Анна Казак.

В регионе действует режим обязательной самоизоляции для невакцинированных пожилых людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. С 18 октября 2021 года расширен перечень мест, при посещении которых необходимо предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19. Помимо культурно-досуговых учреждений, список пополнился салонами красоты, косметическими и СПА-салонами, соляриями, банями, саунами, фитнес-клубами.

Заражение коронавирусной инфекцией по состоянию на понедельник подтверждено у 77 473 человек, прирост за сутки - 660 заразившихся. На лечении в больницах находятся 1 062 пациента, амбулаторно лечатся 7 138 человек, выписаны по выздоровлению 67 113 заболевших. Для оказания помощи жителям с COVID-19 в республике развернуты 8 155 коек, из которых свободно 12%.