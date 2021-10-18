Организатор конкурса в США утверждает, что Собчак заменили по просьбе ее директора

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Замена Ксении Собчак в качестве ведущей конкурса Miss Russian USA произошла с согласия всех сторон и не связана с расследованием ДТП, в которое попал автомобиль с ней. Об этом ТАСС рассказала в понедельник организатор конкурса Лика Осипова.

Конкурс Miss Russian USA прошел в Лос-Анджелесе 15 октября. Его ведущей должна была стать Ксения Собчак. Однако организаторы заменили ее на Анну Седокову, что породило волну предположений в российских СМИ о том, почему это произошло и как данное решение связано с ДТП в Сочи.

"Никто никогда Собчак не хотел заменить. То, что сейчас гуляет в интернете - что организатор конкурса заменил Собчак на Анну Седокову из-за случившегося, это фейк. Я была все время на связи с Кириллом [Сухановым, коммерческим директором Собчак]. Когда он меня предупредил, что самочувствие Собчак такое, что она не может провести мероприятие, я последовала плану "Б" и пригласила невероятную Анну Седокову", - сказала она.

Осипова отметила, что ни у нее, ни у Собчак никаких претензий друг к другу не было.

Также Осипова отметила, что в курсе переговоров был не только Кирилл Суханов, но и сама Собчак. "Мы обоюдным решением с ними - и она была в курсе всего происходящего, то есть не кто-то за нее решал, - вместе решили. Мы нашли замену только для того, чтобы шоу по сценарию шло с ведущим, ни по какой другой причине", - указала организатор конкурса.

Конкурс Miss Russian USA проходит в Лос-Анджелесе, в нем принимают участие представили русскоязычного сообщества в США. Организаторы позиционируют его не только как конкурс красоты, но и смотр талантов. В этом году он прошел в отеле "Беверли Уилшир" на Родео-драйв 15 октября.

ДТП с Собчак

По данным полиции, вечером 9 октября на трассе под Адлером при обгоне водитель "Мерседеса", в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка госпитализированы. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД, он отправлен под домашний арест.