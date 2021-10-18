Религиозный центр с мечетью и медресе открыли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Современный религиозный центр "Хьаьжин беш" с мечетью и медресе открыли в Чечне в селе Ахмат-Юрт в честь дня рождения Пророка Мухаммада. В торжественной церемонии принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Теперь у жителей Ахмат-Юрта появилась очередная возможность совершать намазы на территории современного религиозного центра в джума-мечети имени Шейха Кунта-Хаджи на 200 человек, получать религиозные знания в медресе имени моего прадеда Ильяса Беноевского. Оно оборудовано двумя раздельными классами для мальчиков и девочек по 30 человек. Кроме того, для женщин, которые желают изучать религию, имеется специальное помещение, где они смогут проходить обучение после своих домашних дел", - отметил Кадыров.

На территории центра также оборудованы места для проведения массовых религиозных мероприятий и для подготовки к погребальным мероприятиям.

"Место строительства центра выбрано неслучайно. Оно имеет историческую ценность не только для жителей Ахмат-Юрта, но и для всего чеченского народа. Его периодически посещал уважаемый Шейх Кунта-Хаджи. Великий Устаз останавливался у моего прадеда Ильяса Беноевского, который впоследствии добровольно отправился с Кунта-Хаджи в ссылку, где по воле Аллаха, был похоронен самим шейхом с соблюдением всех предписаний ислама", - рассказал глава Чечни.

Торжественное открытие центра завершилось красочным салютом.

Мавлид ан-Наби, или священную ночь рождения основоположника ислама Пророка Мухаммеда, празднуют 12-го числа третьего месяца мусульманского календаря Раби уль-авваль. В этот день, который в 2021 году пришелся на 18 октября, верующие проводят торжественные мероприятия, на которых вспоминают жизнь пророка, совершают молитвы, читают Коран, жертвуют деньги и продукты в пользу бедных и совершают другие благие дела.