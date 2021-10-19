В Москве начинает работу XXV Международная выставка "Интерполитех"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021" начинает свою работу в "Крокус Экспо" в Москве. Мероприятие продлится до 22 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора выставки.

"Впервые на полях выставки <…> пройдет Международный форум "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства". Спикерами, модераторами, организаторами и участниками деловых мероприятий приглашены руководители и специалисты Минцифры России, МЧС России, Минобороны России, МВД России, Росгвардии, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, Минпромторга России, Минюста России, Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.

Также организаторы отметили, что выставка выступит связующим звеном и дополнительным инструментом для усиления координации сотрудничества федеральных органов исполнительной власти, ключевых участников реализации государственных программ и федеральных проектов по вопросам совершенствования нормативной и правовой базы. Основные тематические разделы выставки: технические средства охраны, средства обеспечения безопасности критической инфраструктуры, криминалистическое и аналитическое оборудование, специальное оборудование, средства ведения аварийно-спасательных работ, робототехника и искусственный интеллект.

"Организация форума осуществляется при поддержке Минцифры России и непосредственном участии профильных органов управления, научно-исследовательских организаций, учебных заведений, федеральных и региональных органов власти", - отметили организаторы.

Организатором мероприятия в этом году стало "Объединение выставочных компаний "Бизон".