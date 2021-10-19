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В Дагестане на выплаты медработникам за вакцинацию от ковида направят более 200 млн рублей

Вместе с федеральными средствами сумма составит почти 500 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 19 октября./ТАСС/. Власти Дагестана в ближайшее время направят более 200 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам за вакцинацию от ковида населения в регионе. Вместе с федеральными средствами сумма составит почти 500 млн рублей, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"В ближайшее время 204 млн рублей направим на стимулирующие выплаты медработникам за вакцинацию населения, что вместе с федеральными средствами составит почти полмиллиарда рублей", - цитирует главу Дагестана Сергея Меликова его пресс-служба.

По данным пресс-службы, в Дагестане развернули достаточное количество пунктов вакцинации от коронавируса - и стационарных, и мобильных, и выезжающих в организованные коллективы. "На приобретение расходных материалов для проведения ПЦР-исследований на наличие инфекции летом выделили 67 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на 18 октября зарегистрировано 54 050 подтвержденных случаев коронавируса (плюс 135 человек за сутки).

Теги
РоссияСеверный КавказДагестанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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