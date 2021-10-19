Более 26 тыс. семей в ДФО купили жилье по программе "Дальневосточная ипотека"

ТАСС, 19 октября. Более 26 тыс. семей из регионов Дальнего Востока смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программе "Дальневосточная ипотека". Общая сумма выданных кредитов превысила 102 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка "ДОМ.РФ".

В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о распространении "Дальневосточной ипотеки" на работников сферы образования и здравоохранения, проработавших в ДФО не менее пяти лет. Поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре во Владивостоке.

"Уже более 26,6 тыс. семей смогли улучшить жилищные условия благодаря программе "Дальневосточная ипотека", общая сумма выданных кредитов превысила 102 млрд рублей. При адресном расширении программы важно учесть, чтобы были соблюдены интересы всех работников учреждений. При этом ДОМ.РФ готов в кратчайшие сроки технически обеспечить выдачу кредитов по новым условиям", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Программа "Дальневосточная ипотека" позволяет получить ипотечный кредит на жилье в Дальневосточном федеральном округе по льготной ставке 2% годовых на весь срок кредитования. Гражданам доступно приобретение жилья в новостройках, а также квартир на вторичном рынке, если они расположены на территории сельских поселений или в Магаданской области или Чукотском автономном округе. Также с помощью льготного кредита можно построить индивидуальный жилой дом. Участниками программы могут стать молодые семьи, получатели "Дальневосточного гектара", а также граждане, переехавшие на Дальний Восток в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов.