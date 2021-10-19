Вылеты семи авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за метеоусловий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 октября. /ТАСС/. Вылеты семи рейсов местных авиакомпаний задержаны из аэропорта Петропавловска-Камчатского из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах прибытия, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Задерживаются вылеты рейсов в Усть-Хайрюзово, Оссору, Никольское, Усть-Камчатск, Тиличики, Палану, Тигиль.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Охотоморский циклон подошел к берегам Камчатки вечером в воскресенье - он принес на полуостров мокрый снег с дождем, ветер и волнение моря до 9 м. В настоящий момент циклон сместился на север полуострова, в краевой столице Камчатки без осадков, ветер около 7 м/с. Перебоев в работе общественного транспорта не наблюдается.