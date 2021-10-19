На Камчатке расширили перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 октября. /ТАСС/. Перечень отраслей, работники которых обязательно должны привиться от коронавируса, расширили на Камчатке: в него включили пищевую промышленность, строительство, физическую культуру и промышленные предприятия, следует из постановления главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю, опубликованного на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

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"Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать коллективный иммунитет. <…>. Постановляю дополнить подпункт 1.1 пункта 1 [об обязательно вакцинации отдельных групп населения - прим. ТАСС] абзацами следующего содержания: пищевой промышленности, строительства, физической культуры и спорта, промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент от коронавируса на Камчатке вакцинированы более 91 тыс. человек - это 46% от общего плана вакцинации. Ранее в перечень социальных групп, подлежащих обязательно вакцинации, были включены вахтовые рабочие.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрированы 20,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. 15,8 тыс. пациентов выздоровели, 404 умерли.