Авиасообщение между севером и югом Сахалина восстановили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Самолет до Охи (самый северный город Сахалина) во вторник утром вылетел из Южно-Сахалинска после суточной задержки из-за непогоды. Кроме того, началась регистрация на рейс до Александровска-Сахалинского (север острова), сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

В понедельник из-за непогоды на севере Сахалина были отменены рейсы между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинском, а также между Южно-Сахалинском и Охой.

"Самолет вылетел в Оху в 09:24 (01:24 мск - прим. ТАСС)", - рассказали в аэропорту.

По данным аэропорта, в этот же день самолет вернется в Южно-Сахалинск из Охи с новыми пассажирами. При этом сейчас также ведется регистрация на рейс до Александровска-Сахалинского. Планируется, что самолет туда сможет вылететь в 12:50 (04:50 мск).

Север острова с 17 октября оказался во власти мощного циклона, принесшего резкое похолодание, первый снег и ураганный ветер. Повреждены столбы, крыши, фасады домов. Из-за обрушения кровли в городе Александровске-Сахалинском погибли мужчина и женщина. Было нарушено энергоснабжение ряда населенных пунктов, часть повреждений устранили, однако без электроэнергии все еще остаются около 10 тыс. сахалинцев.

Сейчас на Сахалине пасмурно, идет снег, дует сильный ветер. Температура воздуха в Южно-Сахалинске за последние три дня резко опустилась с плюс 10 до ноля в утреннее время.