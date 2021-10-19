На Сахалине энергоснабжение, нарушенное циклоном, полностью восстановят к вечеру вторника

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Компания "Сахалинэнерго" во вторник обещает к 17:00 (09:00 мск) полностью восстановить энергоснабжение всех населенных пунктов на севере Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе энергокомпании.

"Возобновить подачу электроэнергии в полном объеме планируется к 17:00 сегодняшнего дня", - рассказали в пресс-службе.

По данным компании, в понедельник к 22:00 энергетики завершили восстановительные работы на высоковольтной линии электропередачи, что позволило обеспечить электроэнергией населенные пункты Александровск-Сахалинского района. Энергетикам пришлось заменить оборванный провод на сложном участке ЛЭП в районе Камышового перевала. Продолжается ремонт на ЛЭП напряжением 6-10 кВ, питающих села Усково, Подгорное и Славы Тымовского района. Также ведутся восстановительные работы на отдельных улицах города Александровска-Сахалинского.

Север острова с 17 октября оказался во власти мощного циклона, принесшего резкое похолодание, первый снег и ураганный ветер. Повреждены столбы, крыши, фасады домов. Из-за обрушения кровли в городе Александровске-Сахалинском погибли мужчина и женщина. Было нарушено энергоснабжение ряда населенных пунктов, часть повреждений устранили, однако без электроэнергии 18 октября все еще оставались более 10 тыс. сахалинцев.

Сейчас на Сахалине пасмурно, идет снег, дует сильный ветер. Температура воздуха в Южно-Сахалинске за последние три дня резко опустилась с плюс 10 до ноля в дневное время.