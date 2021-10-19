В Хабаровском крае на ремонт дороги до двух отдаленных сел направили свыше 200 млн рублей

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Свыше 200 млн рублей выделили в Хабаровском крае на реконструкцию дороги, связывающей районный центр Чегдомын с двумя отдаленными селами. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В Верхнебуреинском районе завершилась реконструкция участка от нулевого до 106-го км автодороги Чегдомын - Софийск. Грунтовая трасса длиной 179 км, соединяющая отдаленные поселки Софийск и Шахтинский с райцентром, долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии. Ремонтные работы продолжались здесь в течение трех лет, в порядок приведено 60% дороги. За счет средств федерального, регионального и районного бюджетов на эти цели направлено 202 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вместе с вахтовыми рабочими в поселках Софийск и Шахтинский проживают около 1,2 тыс. человек. Другой дороги до поселений нет, чтобы добраться до них нужно преодолеть реку Бурея на пароме. Этим летом в Верхнебуреинском районе произошел сильный паводок на горных реках, смыло несколько мостов, от причала оторвался паром, поселки оказались отрезанными. Позднее сообщение с ними восстановили.

Со ссылкой на главу Верхнебуреинского района Алексея Маслова сообщается, что благодаря проведенным работам среднее время в пути до Софийска сократилось с шести часов до двух. Ближайшие 20 лет дорога не потребует к себе внимания с точки зрения капитальных вложений, кроме нормативного содержания.

По просьбе местных жителей ремонт дороги начался со стороны Софийска. "В результате паводков там регулярно приходят в негодность мосты, а люди оказываются в транспортной блокаде. Чтобы не допустить повторения этого в будущем, сейчас на направлении Чегдомын - Софийск ведется ремонт пяти мостов", - приводятся в сообщении слова Маслова.

Помимо дороги к Софийску, в Верхнебуреинском районе ведутся работы и на других объектах дорожной инфраструктуры - продолжается строительство двух новых мостов на направлении Адникан - Эльга, ремонт моста в Тырме через реку Сутырь и моста через реку Бурея.