Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 19 октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс шести градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет четыре-шесть градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус одного градуса.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс двух-семи градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.