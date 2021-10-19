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Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 19 октября

Температура воздуха прогреется до плюс шести градусов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс шести градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет четыре-шесть градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус одного градуса.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс двух-семи градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.

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