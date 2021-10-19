В Приамурье по требованию прокуратуры восстановили автомобильный мост

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Дорожники восстановили мост через озеро Хуторское на севере Амурской области после того, как на проблему с автомобильным сообщением прокурору области пожаловались жители. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Амурской области провела проверку по факту нарушения транспортного сообщения через озеро Хуторское. На момент проверки установлено, что в результате подтопления мост через озеро Хуторское разрушен, транспортное сообщение по автомобильной дороге регионального значения "подъезд к селу Ушаково" прервано. <…> После проверки прокуратуры проведены восстановительные работы, автомобильное сообщение через озеро Хуторское полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки, четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, и. о. начальника ГКУ "Амурупрадор" - к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорожных сооружений"), ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ушаково - село в Шимановском районе Амурской области. В селе проживают около 500 человек.